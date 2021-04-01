РИАМО - 1 апр. Время выезда в утренний час пик из жилых комплексов «Пригород Лесное» и «Восточное Бутово» значительно сократилось для 21 тыс. жителей Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в Ленинском округе для сокращения пробок и обеспечения транспортной доступности выполнены локальные мероприятия. Обустроена выделенная полоса для выезда общественного транспорта из ЖК «Пригород Лесное», а для выезда из ЖК «Восточное Бутово» устроены переходно-скоростные полосы», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что позитивные изменения ощутили более 21 тыс. жителей: время выезда из ЖК «Пригород Лесное» сократилось с 30 до 5 минут, а из ЖК «Восточное Бутово» – с 30 до 7 минут.

Выделенная полоса для общественного транспорта обустроена рядом с ТЦ «Волна» застройщиком жилого комплекса ГК «Самолет». Также в целях обеспечения безопасности на Володарском шоссе установили светофор, а для контроля за соблюдением правил дорожного движения установлен комплекс фотовидеофиксации.

В микрорайоне Восточное Бутово вдоль Расторгуевского шоссе (пересечение с ул. Крымская) обустроены переходно-скоростные полосы, которые позволили обеспечить беспрепятственный правоповоротный въезд и выезд на территорию жилого комплекса, а также разгрузить прямой ход по Расторгуевскому шоссе в сторону Варшавского шоссе. Движение на данном участке было открыто 29 марта. Работы проведены застройщиком ГК ПИК.

«Мы продолжим мониторить ситуацию на данных участках, при необходимости будем регулировать режимы работы светофорных объектов. Первые «узлы» развязаны. Впереди – большая работа по реконструкции Володарского шоссе, которая позволит решить транспортную проблему для жителей населенных пунктов, расположенных вдоль всей трассы», – отметил врип главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.