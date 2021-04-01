РИАМО - 1 апр. Из-за пассажира, спустившегося ради интереса в тоннель столичного метро, несколько поездов не доехали до конечной станции, на нарушителя планируют подать в суд. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел 30 марта.

«На станции «Баррикадная» один пассажир, видимо, ради интереса решил спуститься в тоннель. Сотрудникам пришлось в срочном порядке отключить контактный рельс, поезда задержались, а другим пассажирам пришлось долго ждать на станциях и переносить планы», - говорится в сообщении.

В итоге из-за действий пассажира пять поездов метро не доехали до конечной станции, а один отменили. Пассажирам метро напомнили, что такое поведение — недопустимо.

Для возмещения расходов за задержку движения поездов метро планируется подать иск к пассажиру размером около 1 млн рублей.

«Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство», - добавляется в материале.

Пассажирам метрополитена попросили быть благоразумными и думать о других.

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