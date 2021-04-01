РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. Два творческих коллектива из Котельников стали участниками областного проекта «Театральный поединок», сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках со 2 по 11 апреля пройдет творческий проект «Театральный поединок», в рамках которого участники народных коллективов покажут свое актерское мастерство в различных жанрах. По итогам отборочного этапа городской округ представят два участника: народный коллектив «Театр «На стульях» и образцовый коллектив «Шоу-театр «Ковер-Самолет».

Уже со 2 апреля в городе начнутся мастер-классы по актерской импровизации от актеров Москвы и Московской области, а также итоговые поединки между театральными коллективами.

«Театральный поединок» – молодежный проект, где творческие коллективы Московской области участвуют в насыщенной образовательной программе, которая завершается поединками в жанре актерской импровизации. Целью проекта является освоение профессиональных навыков, выявление творческого потенциала и развитие культурных связей между театральными коллективами региона.