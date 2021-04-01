РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. В ходе рейда по безопасности в сфере таксомоторных перевозок в Котельниках эвакуировали семь автомобилей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты администрации Котельников совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД «Люберецкое» провели рейд по выявлению нарушений безопасности водителями такси, по итогам которого было проверено 35 автотранспортных средств, составлено 11 административных протоколов, эвакуировано 7 автомобилей.

Подобные выезды проходят на территории муниципального образования регулярно.

Ранее администрация ТЦ «МЕГА Белая Дача» обратилась к главе Котельников с просьбой оказать помощь в наведении порядка в сфере таксомоторных перевозок, таксисты расположились на территории торгового центра.