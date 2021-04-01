РИАМО - 1 апр. Из зимней спячки в Московском зоопарке вышли еноты и енотовидная собака по кличке Буба, все они чувствуют себя отлично, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

«При подготовке к сезону в вольере енотов предстоит сделать довольно много: посеять траву, добавить мульчи, подрезать кусты для пущей густоты. Киперы обязательно проверят солому во всех домиках, наведут внутри должный порядок», - говорится в сообщении.

Животные, вышедшие из спяки, пока питаются скромно. Крайне важно очень аккуратно дозировать корма. Сейчас у Бубы кое-где проглядывается талия. А у енотов пока можно увидеть длинные ноги.

«Будем надеяться, что наша полосатая группа вместе с Бубой отлично встретят новый сезон, с удовольствием проведут лето и спокойно улягутся в следующий зимний сон», - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее из зимней спячки вышли медведи и сурки. Медведи вышли из спячки согласно «расписанию» благодаря снежной и достаточно прохладной зиме.