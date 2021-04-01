РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. В Мытищах на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира возле торгового центра «Июнь» с 3 апреля изменится схема движения для улучшения транспортной ситуации на участке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь с проектируемого проезда №497 нельзя сразу выехать на Волковское шоссе – на кольце будут установлены временные блоки. При наступлении благоприятных погодных условий островок безопасности будет обустроен с помощью бортового камня.

Чтобы попасть на шоссе, необходимо развернуться на кольцевом пересечении с улицей Борисовкой. Перепробег в данном случае составит порядка 500 метров.