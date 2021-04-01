РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. Пожарное депо планируют построить на Железнодорожной улице в Котельниках до конца 2022 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Сергей Жигалкин провел встречу с представителями МЧС и «Мособлпожспаса» по вопросу строительства и размещения пожарного депо на территории Котельников.

В настоящее время пожарные машины едут на выезд из Люберец, собственного объекта в Котельниках нет.

На данный момент определено место для размещения депо. Это улица Железнодорожная в районе ЖК «Белая Дача Парк». В последующем будет разработана проектная документация и начнутся строительно-монтажные работы. До конца 2022 года депо в Котельниках будет построено.