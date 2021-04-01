РИАМО - 1 апр. Сотрудники правоохранительных органов столицы и Подмосковья пресекли незаконный канал поставки мобильных телефонов в городское СИЗО, этим занимался один из сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих», - говорится в сообщении.

За вознаграждение сотрудник изолятора пронес телефоны на территорию режимного объекта и передал лицам, содержащимся в СИЗО.

Возбуждены уголовные дела за получение должностным лицом взятки в значительном размере, а также за посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий.

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой Москвы на контроль.