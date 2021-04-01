РИАМО - 1 апр. За время время закрытия участка Калужско-Рижской линии столичного метро автобусы компенсационного маршрута перевезли более 1,7 млн пассажиров, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«За все время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро от станции «Беляево» и «Новые Черемушки» автобусы КМ перевезли более 1,7 млн пассажиров. По будням на маршруте работали более 80 автобусов, по выходным – около 40», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря слаженной работе транспортного комплекса, автобусы ходили один за другим – интервал составлял менее 1 минуты. В районе закрытых станций пассажирам помогали 500 специалистов транспортного комплекса – это водители автобусов, регулировщики ЦОДД, а также сотрудники Единого диспетчерского центра и «Мосгортранса», которые координировали движение автобусов и помогали пассажирам подобрать удобный маршрут.

Закрытие участка Калужско-Рижской линии нужно было для строительства второго тоннеля Большой кольцевой линии метро. Она свяжет отдаленные районы столицы и улучшит транспортную сеть города.

Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» досрочно открыт для пассажиров.

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