РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 апр. Спортсмены из Котельников заняли призовые места на конном турнире, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмены МАУ СШОР «Белка» приняли участие в весеннем кубке конноспортивного центра «Измайлово». Это был дебют юных всадников на выездном турнире, где они показали достойный результат.

По итогу проведенных соревнований в программе «Езда для начинающих» места распределились следующим образом: 1 место - Арина Цуприкова; 2 место - Василиса Швыдкая; 3 место - Евдокия Завалишина.

В «Обязательной программе для пони, тест Б» Евдокия Завалишина снова отличилась и заняла второе место.

Юных спортсменок поздравили с успехом и пожелали им дальнейших побед.