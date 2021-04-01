РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В четверг культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 14:00 состоится лекция, посвященная Дню домового. В славянской мифологии домовой – дух жилища, покровитель и хозяин дома. Древние славяне верили, что на зиму он впадал в спячку, а 1 апреля считалось днем его пробуждения.

В 19:00 - клуб тиктокеров «Снимаем ролики для Tik Tok».

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram.