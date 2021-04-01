РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска сгорел автомобиль, огонь потушили до прибытия пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

31 марта в 21:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства в микрорайоне Климовск на улице Индустриальной.

Последствия возгорания ликвидировали до прибытия пожарных подразделений. Привлекаемые силы и средства: одна единица техники, четыре человека.