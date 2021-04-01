РИАМО - 1 апр. Раменские полицейские задержали 27-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, подозреваемого в краже шин для грузовых автомобилей, ущерб оценивается примерно в 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленник и его знакомый незаконно проникли в ангар, расположенный на территории одного из предприятий в деревше Верхнее Велино (Раменский городской округ - ред.), откуда похитили шины для грузовиков, электроинструмент и автомобильные аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Раменский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники уголовного розыска МУ МВД установили автомобиль, на котором правонарушители вывезли похищенное имущество. <…> Мужчина пояснил, что украденные вещи продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», – добавила Петрова.

Соучастника преступления разыскивают.