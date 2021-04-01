РИАМО - 1 апр. Более 20 млн ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию провели в Москве с начала пандемии, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичи могут бесплатно сдать анализ по предварительной записи в одной из поликлиник города. Также тесты обязательно берутся у людей с признаками ОРВИ, у тех, кто живет вместе с больным коронавирусом, а также при госпитализации.

«Несмотря на то, что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией», — сказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Методом ПЦР анализы на Covid-19 принимают в 162 взрослых и 45 детских поликлиниках Москвы. Результаты появятся в течение трех дней в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «Емиас.Инфо».

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