РИАМО - 1 апр. Cоветник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что пандемия коронавируса в России может закончиться к августу, сообщает РИА Новости.

«Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — сказал Малеев.

Также он не исключает увеличения заболеваемости коронавирусом к осени, когда закончатся отпуски и каникулы.

По последним данным, в России выявлено 4 545 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 850 летальных исходов, выздоровели 4 166 172 человека.

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