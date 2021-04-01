РИАМО - 1 апр. В честь 60-летия со дня запуска на земную орбиту корабля «Восток-1», на борту которого был Юрий Гагарин, Московский планетарий подготовил специальную программу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Мероприятия в честь этого события в Московском планетарии начнут проводить с 7 апреля.

«Мы постарались сделать всем интересный подарок к этой юбилейной дате. Некоторые материалы нашей новой программы уникальны сами по себе и демонстрируются для посетителей впервые», - сказал генеральный директор Московского планетария Виталий Тимофеев.

Гости планетария смогут увидеть фотографии Гагарина, узнать о его детстве и подготовке к полету в космос. Кроме того, они узнают об исследованиях Марса и Луны, изучат макет прибора для поиска навигационных звезд и послушают лекции в Большом звездном зале. Мероприятия пройдут с 7 по 29 апреля.