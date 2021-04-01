РИАМО - 1 апр. Онлайн-запись в первый класс стартовала в Подмосковье минувшей ночью, уже подано свыше 15 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.
Подавать документы следует через региональный портал госуслуг. Запись на зачисление в первый класс продлится до 30 июня 2021 года.
Он добавил, что сверка документов будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Электронная форма заявления тоже упрощена. Вместо подтверждающего файла со сканом свидетельства о рождении ребенка данные теперь указываются в определенном поле в онлайн-заявлении. Исключения составляют свидетельства о рождении, выданные иностранными государствами.
Пока принимают заявления в школы, которые расположены на территории проживания детей. Запись в школы по желанию начнется 6 июля. Заявление могут подать родители или законные представители будущих школьников.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии