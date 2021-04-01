РИАМО - 1 апр. Онлайн-запись в первый класс стартовала в Подмосковье минувшей ночью, уже подано свыше 15 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Подавать документы следует через региональный портал госуслуг. Запись на зачисление в первый класс продлится до 30 июня 2021 года.

«В Подмосковье услуга записи ребенка в школу переведена полностью в «цифру». Раньше родители должны были сначала подать заявление онлайн, а потом приносить оригиналы документов в школу для зачисления ребенка в первый класс. С этого года предоставлять оригиналы документов больше не нужно», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что сверка документов будет проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Электронная форма заявления тоже упрощена. Вместо подтверждающего файла со сканом свидетельства о рождении ребенка данные теперь указываются в определенном поле в онлайн-заявлении. Исключения составляют свидетельства о рождении, выданные иностранными государствами.

Пока принимают заявления в школы, которые расположены на территории проживания детей. Запись в школы по желанию начнется 6 июля. Заявление могут подать родители или законные представители будущих школьников.

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