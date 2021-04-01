РИАМО - 1 апр. На западе столицы в районе Тропарево-Никулино по просьбе жителей демонтировали незаконно установленный шлагбаум, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«(Шлагбаум - ред.) преграждал проезд к территории возле учебно-административного здания, где была организована автомобильная парковка площадью 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Эта парковка находится на проспекте Вернадского, владение 83, строение 3. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, нарушитель демонтировал шлагбаум добровольно после разъяснительной беседы, освободив место для парковки и проезда транспорта.

Для борьбы с нарушениями на территориях общего пользования в столице действует проект «Свободный доступ». Кроме того, рассказать о нарушениях можно на портале «Наш город» или по электронному адресу Госинспекции по недвижимости: gin@mos.ru. В письме надо указать адрес, причину обращения и прикрепить фото места, где замечено нарушение.