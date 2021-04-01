РИАМО - 1 апр. Многодетным семьям столицы предоставляют льготы, ежемесячные выплаты, а еще в городе действуют 29 организаций поддержки семьи и детства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«(В городе работают - ред.) 26 «Моих семейных центров», Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево», - говорится в сообщении.

В конце 2020 года в столице насчитывали около 167,1 тыс. многодетных семей, где воспитывают порядка 420 тыс. детей. За последние 10 лет многодетных семей стало больше в 2,5 раза. При этом в прошлом году на 5,6% увеличили размер пособий и выплат, которые предоставляют семьям с детьми. При рождении ребенка в Москве дарят набор из 44 необходимых вещей или помогают в виде денежной компенсацией.

В настоящее время в городских учреждениях воспитывают 1324 детей-сирот. Еще 18 442 ребенка растут в приемных семьях. Это 93,3%. Семьям, взявшим на воспитание пятерых детей подросткового возраста или с инвалидностью, предоставляют квартиру по договору безвозмездного пользования на время участия в проекте по имущественной поддержке. С 2014 года 46 семей взяли 286 детей, которые остались без попечения родителей.

В 2020 году приемные родители получали выплаты в размере 17424 рубля за каждого ребенка и 29040 рублей за ребенка с инвалидностью. Подробная информация о том, как помочь детям, оставшимся без родительской поддержки, доступна на портале «Моя новая семья».​

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