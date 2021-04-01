РИАМО - 1 апр. Свыше 205 тыс. человек высказали мнение в ходе голосования на портале «Активный гражданин», где выбирали темы лекций городской акции «Ночь в музее» в «Доме на Брестской», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Больше всего респондентов, 31,29%, выбрали тему «Районы Москвы». За вариант «Объекты реставрации» проголосовали 20,18% участников», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

19,53% голосов набрала тема, посвященная ландшафтным решениям и благоустройству. В ходе голосования свои варианты ответа предложили более 1 тыс. респондентов.

Например, горожане захотели посетить лекции по цифровой экономике, истории застройки Москвы и другим темам. При этом 6,6% участников голосования заявили, что не интересуются архитектурой или строительством.

Ранее более 550 тыс. человек посмотрели онлайн-программу ежегодной акции «Ночь театров», которая состоялась в Москве в ночь с 27 на 28 марта.

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