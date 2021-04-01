РИАМО - 1 апр. Месячник по благоустройству начался в Москве в четверг, город приведут в порядок после зимы к майским праздникам и летнему сезону, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«Запланированы работы по озеленению, обновлению дорожной разметки, старт мероприятий по текущему ремонту дорог, чтобы майские праздники, День Победы, наша столица встретила красивой и обновленной», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, стоит задача привести город в порядок в короткий срок. В порядок приведут как крупные инженерные сооружения, так и фасады жилых домов.

Работы начали проводить еще в марте: вывозили остатки снега, очищали дворы, проводили локальный ремонт дорог, начали промывку тоннелей, мостов, путепроводов, памятников и фонтанов.

Общегородской субботник пройдет в Москве 24 апреля. Принять участие в нем приглашают всех желающих. Подробности его проведения появятся ближе к дате.