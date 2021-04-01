РИАМО - 1 апр. Более 300 конкурсантов от 12 до 25 лет представят столицу на отборочных соревнованиях для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В отборочных соревнованиях примут участие более 1500 конкурсантов и экспертов из 80 регионов России», - сказала исполняющая обязанности начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Елена Сумакова.

По ее словам, отборочные соревнования в столице пройдут с 6 апреля по 28 мая. Их организуют на территории 17 образовательных организаций. Участники будут состязаться за первенство по 50 компетенциям WorldSkills.

В 2021 году отборочные соревнования пройдут в 31 регионе страны. Среди 198 компетенций заявлены такие направления, как «Творчество и дизайн», «Образование», «Сфера услуг» и другие.

Те, кто успешно пройдет отборочный конкурс, станут финалистами IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он пройдет с 21 по 25 июля в Уфе.

Ранее 980 медалей получили победители и призеры IX Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Результаты объявили в онлайн-формате.