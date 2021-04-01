РИАМО - 1 апр. По просьбам москвичей на девяти городских улицах изменят схему движения транспорта в 2021 году, из них семь участков сделают односторонними, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Благодаря этому появится 252 дополнительных парковочных места. Помимо этого, нововведения помогут исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах», - говорится в сообщении.

Одностороннее движение организуют на участке улицы Добролюбова от дома 2, строения 1 до проезда Добролюбова. Кроме того, изменения коснутся 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого, участков Проектируемого проезда №2263 от улицы Полбина до Шоссейной и Проектируемого проезда №765 от улицы Перервы до Люблинской.

Одностороннее движение также организуют на улице Спортивной на участке от первой до второй Рейсовой. В одностороннем направлении транспорт поедет по улице Клочкова от Кутузовского проспекта до дома 2 и на участке Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до дома 34.

На участке Олонецкого проезда от улицы Менжинского до Староватутинского проезда поменяют направление одностороннего движения. А для улучшения транспортной ситуации в районе Басманный организуют двустороннее движение по участку Проектируемого проезда № 6334 от дома 15, корпуса 29 до улицы Радио.

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