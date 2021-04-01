РИАМО - 1 апр. По просьбам москвичей на девяти городских улицах изменят схему движения транспорта в 2021 году, из них семь участков сделают односторонними, сообщается на официальном сайте мэра города.
Одностороннее движение организуют на участке улицы Добролюбова от дома 2, строения 1 до проезда Добролюбова. Кроме того, изменения коснутся 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого, участков Проектируемого проезда №2263 от улицы Полбина до Шоссейной и Проектируемого проезда №765 от улицы Перервы до Люблинской.
Одностороннее движение также организуют на улице Спортивной на участке от первой до второй Рейсовой. В одностороннем направлении транспорт поедет по улице Клочкова от Кутузовского проспекта до дома 2 и на участке Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до дома 34.
На участке Олонецкого проезда от улицы Менжинского до Староватутинского проезда поменяют направление одностороннего движения. А для улучшения транспортной ситуации в районе Басманный организуют двустороннее движение по участку Проектируемого проезда № 6334 от дома 15, корпуса 29 до улицы Радио.
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