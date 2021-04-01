РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 1 апр. Щелковские спасатели продолжают проводить противопаводковые работы, они расчистили русло реки Воря около садоводства «Утро», сообщается в Instagram-аккаунте Центра гражданской защиты Щелково.

«Спасательный отряд Центра гражданской защиты продолжает проводить активную подготовку мероприятий по предупреждению и ликвидации неблагоприятных последствий весеннего паводка. Дежурная смена спасателей осуществила расчистку русла реки Воря, вблизи СНТ «Утро», - говорится в сообщении.

Работы проводились в ледяной воде, поэтому спасатели были в специальных гидрокостюмах.

СНТ «Утро» одно из нескольких садовых товариществ, которое больше всего пострадало в прошлом году при прорыве дамбы, отделяющей пруд у деревни Богослово от реки Лашутка, впадающей в Ворю.