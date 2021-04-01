РИАМО - 1 апр. На улице Арбат отремонтируют одну из главных достопримечательностей - скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Началась разработка проекта по ремонту памятника «Принцесса Турандот». Он стоит у дома 26 на улице Арбат. Здание занимает Театр имени Е.Б. Вахтангова», - говорится в сообщении.

По словам главы департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова, разработку проекта ведут по заказу Мосгорнаследия. В ходе ремонта приведут в порядок фонтан и скульптуру принцессы, покрытую золотом. После устранения дефектов поверхности обработают защитными составами. Работы пройдут в 2022-2023 годы.

Скульптурная композиция с названием «Принцесса Турандот» появилась на Арбате в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименного спектакля. Его режиссером стал Евгений Вахтангов.