РИАМО - 1 апр. Сахарные заводы с конца марта приостановили продажи сахара торговым сетям, это связано с тем, что отрасль ждет компенсаций в 5 рублей за 1 кг сахара при продаже по фиксированной цене, пишет в четверг газета «Известия».

За каждый проданный по 36 рублей 1 кг сахара завод получит от государства 5 рублей. Компенсировать затраты сахарных заводов планируют уже с 1 апреля. Поэтому торговые сети и Минсельхоз России оценивают ситуацию, как стабильную и не ожидают дефицита сахара в магазинах.

«С подобными проблемами сталкиваются в первую очередь компании в центральной части страны: именно здесь расположены все крупные заводы по производству сахара. <...> У торговых сетей хватит запасов продукции на две недели, только после этого ситуация может стать критичной», - отмечается в материале.

Торговые сети хранят запасы сахара на случай ажиотажного спроса. Но они не рассчитаны на то, что прекратятся поставки. Поэтому происходящее обостряется вместе с тем, как пустеют склады магазинов.

Отгрузки продукции возобновятся, когда производители узнают даты поступления субсидий на счет, отмечается в материале. Торговым сетям посоветовали лучше договариваться и решать проблемы в рабочем порядке.

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