Публикация уток 1 апреля давно стала традицией. Одна из классических первоапрельских тем – новости про приземление НЛО или вторжение пришельцев. Однако есть люди, которые утверждают, что действительно сталкивались с инопланетными существами. Жители Москвы и Подмосковья поделились с РИАМО своими историями о встрече с внеземными цивилизациями.
Галина, 26 лет:
«Мне всегда была интересна уфология: передачи и книги про инопланетный разум. Я изучаю тему НЛО. Еще меня беспокоят вопросы о вечном. Иногда я думаю о том, что люди не вписываются в экосистему Земли и теория эволюции в нашем случае отпадает.
Однажды я шла с электрички по вечерней Коломне и посмотрела на звездное небо: там плавно перемещались странные, в основном шарообразные фигуры, соединенные в одно целое. В центре был прямоугольник желтого цвета, а вокруг собирались белые. Они мигали и пропадали по очереди.
Первой моей мыслью было – это НЛО. Я даже решила остановить прохожего, чтобы убедиться, видит ли он то же самое, но человек толком ничего не ответил.
Под впечатлением я начала звонить своим знакомым, но они не верят в такие вещи. Один друг предположил, что это могли быть какие-нибудь испытания новых технологий, но ведь их обычно проводят за городом. Также мне сказали, что это могли быть парашютисты.
Может, это и правильно – не верить. Ведь если люди узнают, что не одни во вселенной, это перевернет их сознание и напугает».
Интервью с ведьмой: чем занимаются колдуньи в 21 веке>>
Екатерина, 36 лет:
«Когда я училась во втором классе, мы с подругой возвращались домой с прогулки. Тут я случайно оглянулась и заметила в тени дороги черное «нечто» с металлическим отливом, оно подсвечивалось тусклыми огоньками.
Страх сковал нас, при этом присутствовал шок и любопытство. Мы рванули со всех ног, забежали в какое-то здание и притихли, дрожа от ужаса. Не знаю, сколько времени мы там выжидали. Помню, как пришла домой и тихо сидела в своей комнате за столом, а потом легла спать.
Спустя годы я поняла, что это был НЛО. Эту мысль подтверждали новости и передачи про летающие тарелки. Мои родители мне верят, ведь мой отец и сам неоднократно его видел, а вот муж от моих рассказов только смеется.
Темой инопланетного разума и существования других цивилизаций я интересуюсь и сейчас. Это так интересно и грандиозно!»
Скелет под деревом: что находят в Московском регионе любители случайных путешествий>>
Анатолий, 30 лет:
«Моя встреча с НЛО произошла несколько лет назад в районе Сергиева Посада.
Потом все они резко сорвались вверх и скрылись в небе.
После этого я нашел в сети людей, которые не только встречали гостей из других миров, но и общались с ними. Пришельцев очень много и все они разные: есть добрые, есть злые, есть ущербные, есть успешные. Как правило, люди встречают ребят из других миров таких же по уровню развития, как и они сами.
С ними можно встретиться и общаться в обычной жизни, если человек достаточно внимателен и сконцентрирован. При желании установить с ними связь можно начать их чувствовать либо видеть контуры.
Один мой знакомый рассказывал, что ночью, выглянув в окно, он увидел на стене дома туман и непонятных человекоподобных существ, которые были одеты в зеленые отражающие жилеты, как рабочие. Потом его мама вспомнила, что тоже видела странных существ за окном».
10 мощных атмосферных книг: мистика, ужасы и не только>>
Вячеслав, 52 года:
«С НЛО я сталкивался два раза в жизни. Первый их визит пришелся на зиму в конце 90-х годов. Я не придумываю: свидетелями были и другие люди.
Поздно вечером я шел по тропинке к дому и вдруг остановился, потому что прохожие рядом замерли от удивления.
Она была просто огромной – казалось, что из-за своего диаметра она перекрывала звездное небо. Девятиэтажки по сравнению с ней выглядели словно спичечные коробки, а сам я ощутил себя муравьем. Мы провожали ее взглядами минут 15 и успели замерзнуть, пока она не скрылась из вида.
На следующий день на заводе, где я работал, активно обсуждали прилет НЛО.
Знакомый из соседнего дома рассказал, что пытался снять пришельцев с крыши на фотоаппарат, но было слишком темно. Зато он увидел, как корабль остановился на берегу реки и медленно разлетелся на огненные вспышки.
В следующий раз я встретился с инопланетным кораблем в 2017 году. Произошло это тоже вечером, но на этот раз он двигался, как самолет, летел очень высоко, и не прямо, а полукругом. Сначала я подумал, что это падающая звезда, ведь корабль сиял, вспышки повторялись 5-7 минут, а затем резко прекратились».
Пять мест в московском регионе, где видели НЛО>>
Марина, 21 год:
«Эта встреча случилась, когда мне было шесть лет. Я встала посреди ночи, чтобы сходить в туалет, и заметила из окна нашей квартиры, расположенной на самом высоком этаже, большую летающую тарелку буквально в 20-50 метрах от меня. Это было так круто!
Я стояла так в полном шоке минут десять. Хотелось как-то запечатлеть это, но собственного телефона у меня тогда не было. Родителей я будить не осмелилась, а просто вернулась в постель и долго не могла уснуть.
С утра я все же решила рассказать им об увиденном, но мне не поверили и до сих пор шутят на эту тему, якобы мне это приснилось, но тарелка была на 100% настоящая!
Прислушалась к моим словам только школьная подруга: оказалось, ее сестра тоже видела нечто подобное. Я и сейчас по-прежнему уверена в том, что видела НЛО, и очень рада такому опыту».
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии