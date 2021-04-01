Публикация уток 1 апреля давно стала традицией. Одна из классических первоапрельских тем – новости про приземление НЛО или вторжение пришельцев. Однако есть люди, которые утверждают, что действительно сталкивались с инопланетными существами. Жители Москвы и Подмосковья поделились с РИАМО своими историями о встрече с внеземными цивилизациями.

Галина, 26 лет:

«Мне всегда была интересна уфология: передачи и книги про инопланетный разум. Я изучаю тему НЛО. Еще меня беспокоят вопросы о вечном. Иногда я думаю о том, что люди не вписываются в экосистему Земли и теория эволюции в нашем случае отпадает.

Однажды я шла с электрички по вечерней Коломне и посмотрела на звездное небо: там плавно перемещались странные, в основном шарообразные фигуры, соединенные в одно целое. В центре был прямоугольник желтого цвета, а вокруг собирались белые. Они мигали и пропадали по очереди.

Первой моей мыслью было – это НЛО. Я даже решила остановить прохожего, чтобы убедиться, видит ли он то же самое, но человек толком ничего не ответил.

Складывалось ощущение, что прохожие все видят, но им «сказали» ничего не замечать.

Под впечатлением я начала звонить своим знакомым, но они не верят в такие вещи. Один друг предположил, что это могли быть какие-нибудь испытания новых технологий, но ведь их обычно проводят за городом. Также мне сказали, что это могли быть парашютисты.

Может, это и правильно – не верить. Ведь если люди узнают, что не одни во вселенной, это перевернет их сознание и напугает».

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Екатерина, 36 лет:

«Когда я училась во втором классе, мы с подругой возвращались домой с прогулки. Тут я случайно оглянулась и заметила в тени дороги черное «нечто» с металлическим отливом, оно подсвечивалось тусклыми огоньками.

Эта штука спустилась совершенно бесшумно и полетела за нами, а затем попыталась схватить нас своим металлическим щупальцем с тремя когтями, как из фильма «Война миров». Раздался скрежет, который стоит в ушах по сей день.

Страх сковал нас, при этом присутствовал шок и любопытство. Мы рванули со всех ног, забежали в какое-то здание и притихли, дрожа от ужаса. Не знаю, сколько времени мы там выжидали. Помню, как пришла домой и тихо сидела в своей комнате за столом, а потом легла спать.

Спустя годы я поняла, что это был НЛО. Эту мысль подтверждали новости и передачи про летающие тарелки. Мои родители мне верят, ведь мой отец и сам неоднократно его видел, а вот муж от моих рассказов только смеется.

Темой инопланетного разума и существования других цивилизаций я интересуюсь и сейчас. Это так интересно и грандиозно!»

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Анатолий, 30 лет:

«Моя встреча с НЛО произошла несколько лет назад в районе Сергиева Посада.

Я увидел около 10 объектов: одни зависали, некоторые передвигались, причем с немыслимой скоростью – под тысячу километров в час минимум. Одна тарелка вертелась вокруг своей оси, ее свет попадал прямо на меня, хотя расстояние между нами было огромным.

Потом все они резко сорвались вверх и скрылись в небе.

После этого я нашел в сети людей, которые не только встречали гостей из других миров, но и общались с ними. Пришельцев очень много и все они разные: есть добрые, есть злые, есть ущербные, есть успешные. Как правило, люди встречают ребят из других миров таких же по уровню развития, как и они сами.

Инопланетяне такие же, как мы, изучать их – это как изучать иностранцев.

С ними можно встретиться и общаться в обычной жизни, если человек достаточно внимателен и сконцентрирован. При желании установить с ними связь можно начать их чувствовать либо видеть контуры.

Один мой знакомый рассказывал, что ночью, выглянув в окно, он увидел на стене дома туман и непонятных человекоподобных существ, которые были одеты в зеленые отражающие жилеты, как рабочие. Потом его мама вспомнила, что тоже видела странных существ за окном».

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Вячеслав, 52 года:

«С НЛО я сталкивался два раза в жизни. Первый их визит пришелся на зиму в конце 90-х годов. Я не придумываю: свидетелями были и другие люди.

Поздно вечером я шел по тропинке к дому и вдруг остановился, потому что прохожие рядом замерли от удивления.

Над нашим микрорайоном невысоко и медленно пролетела «классическая» летающая тарелка, мигающая светом по всему периметру, как в кино.

Она была просто огромной – казалось, что из-за своего диаметра она перекрывала звездное небо. Девятиэтажки по сравнению с ней выглядели словно спичечные коробки, а сам я ощутил себя муравьем. Мы провожали ее взглядами минут 15 и успели замерзнуть, пока она не скрылась из вида.

На следующий день на заводе, где я работал, активно обсуждали прилет НЛО.

Знакомый из соседнего дома рассказал, что пытался снять пришельцев с крыши на фотоаппарат, но было слишком темно. Зато он увидел, как корабль остановился на берегу реки и медленно разлетелся на огненные вспышки.

В следующий раз я встретился с инопланетным кораблем в 2017 году. Произошло это тоже вечером, но на этот раз он двигался, как самолет, летел очень высоко, и не прямо, а полукругом. Сначала я подумал, что это падающая звезда, ведь корабль сиял, вспышки повторялись 5-7 минут, а затем резко прекратились».

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Марина, 21 год:

«Эта встреча случилась, когда мне было шесть лет. Я встала посреди ночи, чтобы сходить в туалет, и заметила из окна нашей квартиры, расположенной на самом высоком этаже, большую летающую тарелку буквально в 20-50 метрах от меня. Это было так круто!

Объект я рассмотрела хорошо: он был плоский и светился огнями внизу и посередине, а с одной стороны виднелась крупная выпуклость. Причем звуков НЛО никаких не издавал.

Я стояла так в полном шоке минут десять. Хотелось как-то запечатлеть это, но собственного телефона у меня тогда не было. Родителей я будить не осмелилась, а просто вернулась в постель и долго не могла уснуть.

С утра я все же решила рассказать им об увиденном, но мне не поверили и до сих пор шутят на эту тему, якобы мне это приснилось, но тарелка была на 100% настоящая!

Прислушалась к моим словам только школьная подруга: оказалось, ее сестра тоже видела нечто подобное. Я и сейчас по-прежнему уверена в том, что видела НЛО, и очень рада такому опыту».