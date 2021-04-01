РИАМО - 1 апр. Фотоконкурс «Эмоции лета» стартует в Подмосковье, свои работы можно отправить в 5 номинациях, а снимок победителя может попасть на билборды, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по туризму Московской области.

«Скоро лето, а у тебя наверняка остались в закромах фото, которые остановили прекрасные мгновения прошлого лета и грели тебя зимой. Поделись ими, участвуй в фотоконкурсе «Эмоции лета», - говорится в сообщении.

Фоторабота победителей может стать лицом кампании по продвижению летних туристических активностей в Подмосковье, попасть на имиджевые биллборды в регионе, а также стать обложкой журнала или путеводителя.

«Подай свой угол зрения, его увидят миллионы! Авторство обязательно будет указано. Принять участие в конкурсе может каждый. Начнем делиться вдохновляющими снимками!» - добавляют в пресс-службе.⠀

Свои фотоработы можно подать в 5 номинациях: летний портрет, мгновение лета, подмосковный пейзаж, лето в городе и предметная съемка.⠀

Правила участия простые: нужно опубликовать фотографию, указать общий хэштег конкурса #эмоциилета под постом, указать хэштег симпатичной вам номинации: #летнийпортрет #мгновениелета #подмосковныйпейзаж #летовгороде #предметнаясъемка. А также отметить аккаунт @welcomemosreg, открыть аккаунт на время участия в конкурсе.

Следует помнить, что исходник фото должен быть в формате jpeg/tiff, не менее 3000 px по короткой стороне, размер файла 3 мб.⠀Итоги конкурса будут подведены 10 апреля. Победителю в каждой из номинаций вручается приз – 2 билета в Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» — один из крупнейших музейных комплексов в стране. Гран При Конкурса – сертификат на ночь в отеле Прованс в Звенигороде.

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