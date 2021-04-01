РИАМО - 1 апр. Праздничная программа в честь Международного дня детской книги пройдет на ВДНХ 2-4 апреля, все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных мер, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Праздник начнется с фестиваля детской книги. Он пройдет со 2 по 4 апреля в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Второй этаж центра превратится в большую интерактивную площадку, которую разделят на несколько тематических зон», - говорится в сообщении.

Гости смогут посетить выставку иллюстраций с героями детских произведений, посетить мастер-классы по созданию поделок с золотой рыбкой, а также встретиться с актерами и писателями. 2 апреля в 16:15 писатель Светлана Иконникова расскажет, как эффективно подготовиться к сдаче ЕГЭ. А 3 апреля в 14:00 актер Дима Рубин прочитает сказку «Бабка ежика». Подробная информация о мероприятиях фестиваля доступна на сайте «Москвариума».

Еще 2 апреля в 14:00 бесплатно покажут шоу «Сказка номер один. Возвращение» в павильоне «Театр сказок». Чтобы стать зрителем, нужна регистрация. Кроме того, 2 апреля в 15:00 и 18:00 расскажут о развитии детской литературы в нашей стране в центре славянской письменности «Слово».

На ВДНХ проводят мероприятия с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Внутри помещений посетителям нужно носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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