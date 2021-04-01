РИАМО - 1 апр. Команда FinUniver из Финансового университета при правительстве РФ стала лучшей в I федеральном онлайн-кубке по финансовым боям II Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В полуфинал вышли две команды из столицы - «Иллюминаты» и FinUniver.

«Борьба была серьезная, но мы старались привести как можно больше аргументов в ответах на каждый вопрос противника. В какой-то момент разница в баллах между нашей командой и соперниками была минимальная», - рассказал капитан команды FinUniver Никита Бондаренко.

За попадание в финальную часть соревнований состязались 35 команд. Среди них четыре представляли столицу. Также в турнире сражались коллективы из Московского городского университета управления правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, а также РАНХиГС.

В финале столичная команда FinUniver одержала победу над соперниками из Иркутской и Свердловской областей. Предстоящей осенью команды российских вузов примут участие в коммуникативных боях.

Чемпионов страны по финансовой грамотности определяют из 148 команд разных возрастных категорий из разных регионов России.