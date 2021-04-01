РИАМО - 1 апр. Плотность движения на столичных дорогах сейчас оценивается в 5 баллов из 10 возможных, вечером в четверг ожидаются пробки до 8 баллов, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Движение в центр затруднено здесь: Волгоградский проспект, Рязанский проспект, шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.

Нормальное движение сейчас наблюдается на Ленинградском и Кутузовском проспектах, а также проспекте Вернадского.

Небольшие затруднения наблюдаются на юге, западе и северо-западе МКАД из-за проведения дорожных работ. Также дорожные работы ведут на Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на Проспекте Мира и Большом каменном мосту.