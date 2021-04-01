РИАМО - 1 апр. База столичной службы занятости увеличилась до 300 тыс. вакансий, это стало возможным после расширения банка вакансий и налаживания сотрудничества с работодателями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Налажено партнерство с крупнейшей российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter, что позволило увеличить постоянно обновляемую базу до 300 тыс. предложений», - говорится в сообщении.

В прошлом году более 300 тыс. горожан смогли получить социальную поддержку во время безработицы из-за пандемии. Из регионального и федерального бюджетов направили 17 млрд рублей для москвичей, которые потеряли работу в период первой волны коронавируса.

Кроме того, к сотрудничеству со службой занятости привлекли более 1 тыс. новых работодателей. 1,4 тыс. человек с инвалидностью смогли найти работу в прошлом году после обращения в службу занятости.

Также в 2020 году свыше 15 тыс. человек смогли повысить свою квалификацию на учебных курсах. Помощь в профориентации получили свыше 80 тыс. горожан. А еще 7 тыс. человек смогли открыть собственное дело после обращения в службу занятости. Они получили статус самозанятых.

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