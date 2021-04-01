С приходом весны у многих дачников и жителей частных домов в Московском регионе возникает одна и та же проблема – подтопление участков и подъездов к ним. Прошедшая зима была особенно снежной, а в начале апреля синоптики обещают дожди и потепление – значит, в очередной раз встанет вопрос: что делать, чтобы не уплыть? Почему происходят подтопления, что могут сделать сами владельцы участков и куда обращаться за помощью, читайте в материале РИАМО.

Затопленные дома и грядки

Приусадебные участки затапливает не только весной, во время активного таяния снега, но и во время ливней летом. Чаще всего заливает участки вблизи крупных водоемов и в низинах. Подтопления угрожают гибелью деревьям, кустарникам и другим посадкам, а также может пострадать имущество, постройки дачников.

Так, по некоторым данным, в 2020 году в Подмосковье затопленными оказались более 1000 участков. На самом деле цифра может быть куда более внушительной, ведь точно подсчитать количество подтоплений трудно.

Так, летом 2020 года из-за ливней особенно пострадали участки, расположены возле рек. «Надо решать что-то с рекой Бодня! На больше, чем метр (!) поднималась вода. Затоплены дома, уничтожены сады и грядки», - жаловался в Facebook Dmitriy Stepin из СНТ «Стрела» под Можайском. Аналогичная ситуация сложилась в СНТ «Строитель» городского округа Домодедово: там вода, по мнению дачников, стояла на участках из-за того, что русло реки Сушки не было прочищено.

Дачникам из СНТ «Родник-2» в Пушкине и вовсе пришлось вызывать МЧС: «Затопило все участки, вода входит в дома, выбраться не можем», - жаловалась Ксения Ломова «ВКонтакте».

Особо тяжелая ситуация сложилась в СНТ «Заречье» возле деревни Голыгино Ярославского направления. В группе СНТ «ВКонтакте» писали, что вода прибывала со скоростью 15 см в час, эвакуировать машины приходилось с помощью МЧС.

В городском округе Талдом, по словам местной жительницы Ольги Иванченко, во время ливней вся вода с улицы стекала на участки из-за неправильно организованного водостока.

В этом году из-за активного таяния снега проблема вновь может обостриться: вода будет долго стоять на участках, затопит проезды и улицы.

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Причины подтоплений

Хотя для средней полосы России действительно характерны сезонные подтопления, которые при неправильной организации дренажных систем и обильных осадках могут стать серьезной проблемой, нельзя все сваливать на погоду и климат, считает генеральный директор компании «ИНТЕК-Строй» Артем Евланов.

По мнению эксперта, проблему вполне можно решить при правильной организации водостоков – как с частных участков, так и с общественных пространств.

Иногда в застое воды виноваты сами владельцы участков. Например, если дома построены в 30 метрах от реки, это несоблюдение норм строительства. Неудивительно, что такие дома и участки будут постоянно затапливаться.

Другая причина – забитые дренажные канавы на участке или их отсутствие, говорит Артем Евланов. Некоторые владельцы загородных домов не делают их вовсе, чтобы не портить ландшафтный дизайн, хотя такие системы просто необходимы.

Также вода может стоять из-за засора в ливневых каналах общего пользования, куда недобросовестные жители СНТ или коттеджного поселка сливают воду после мойки посуды, из бань и саун и тому подобного.

Даже при наличии водоотвода на участке вода может попадать туда с общей дороги. В этом случае либо виновата местная администрация, не обеспечившая надлежащую систему водоотвода на общей территории, либо дороги были проложены с нарушениями.

Как объясняет судебный строительно-технический эксперт, архитектор, директор Института судебных экспертиз в Санкт-Петербурге Валерий Асанов, при постановке на кадастровый учет любого СНТ или ТСЖ закладываются дороги, которые должны быть спроектированы с учетом ГОСТ Р 58862-2020. По нормам дороги и проезды в СНТ должны иметь водоотвод, также предусматривается общий уклон и отвод воды в специальный водоем или иное место стока.

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От перепланировки до суда

Если при подтоплении речь идет о частном участке, то необходимо разобраться в причинах подтопления и устранить их. Ответственность в данном случае лежит на собственнике земли.

Например, может понадобиться перепланировка участка, грамотная организация дренажной системы и слива сточных вод в общую канаву. Возможно, потребуется помощь гидролога или мелиоратора – особенно, если участок глинистый, говорит Артем Евланов.

Что касается подтопления дорог, то здесь ответственность несет тот, в чьем ведении находится дорожный объект, обычно это местная администрация. Определить собственника проще всего по публичной кадастровой карте. Затем дачникам придется написать обращение и попросить привести в порядок дороги и гидротехнические сооружения – придорожные канавы.

По словам Валерия Асанова, зачастую нужно проводить строительно-техническую экспертизу, чтобы выяснить, соответствует ли дорожная сеть и система водоотведения, например, в СНТ, законодательным нормам.

Итак, в случае подтоплений начинать стоит с обращения в администрацию муниципалитета, сегодня сделать это можно онлайн через форму обратной связи или официальные паблики местных властей в социальных сетях.

Если власти не реагируют должным образом, нужно направить в их адрес заказное письмо с описанием проблемы и ждать ответа, а при бездействии спустя месяц можно подавать в суд. Также стоит пожаловаться в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора, советует ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

А вот в экстренной ситуации, например, если дачники не могут выбраться с участка, заливает дом или тонет автомобиль, обращаться следует в МЧС по телефону 112.

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Как самостоятельно улучшить дренаж

Помимо обращения к специалистам, которые грамотно организуют водоотведение с участка, кое-что владельцы земли могут сделать самостоятельно.

Прежде всего – выкопать дренажную канаву по периметру участка и вывести слив воды в общий сток СНТ. Если канава уже есть, то весной в первую очередь необходимо проверить, не забилась ли она, и обязательно прочистить.

В некоторых случаях поможет дренажный насос, предназначенный для откачивания вод с крупными включениями примесей, а также подъем уровня участка и «разуклонка» с помощью большого количества земли, советуют эксперты.

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Как выбрать сухой участок

При покупке загородного участка очень важно грамотно подойти к выбору – в том числе для того, чтобы избежать подобных проблем.

Как советует риелтор, эксперт по загородной недвижимости Ольга Изместьева, перед покупкой стоит внимательно изучить карту местности, обратив внимание на расположение ближайших водоемов – рек, озер, песчаных карьеров, болот, родников. Так, от участка, находящегося вблизи болота, лучше отказаться. Не стоит приобретать землю и в том случае, если рядом много ручьев или мелких речушек.

А вот с более крупными реками, по словам эксперта, все неоднозначно: если берег высокий, а почва песчаная, то риска затоплений нет, зато у вас всегда будет питьевая вода из скважины и место для купания поблизости.

Осматривать земельный участок следует осенью или ранней весной: именно в это время, при максимальной влажности, можно увидеть, хорошо ли уходит ли вода.

Пройдитесь по СНТ или поселку и оцените состояние дренажных канав, насколько они наполнены. Если влага стекает сверху, от талого снега, то это нормально. А вот если уровень воды очень высокий, то, скорее всего, рядом грунтовые воды, и участок будет слишком влажным.

Другой маркер, по которому оценивают влажность местности – состояние соседских деревянных заборов. Гниль или плесень – признаки того, что почва слишком сырая, предупреждает Изместьева. Поэтому обязательно пообщайтесь с соседями, попросите их показать состояние дренажных систем, колодцы, оцените уровень воды.

При выборе участка в поле придется выкопать несколько шурфов – ям глубиной в полметра, а затем вернуться через какое-то время, чтобы посмотреть, сколько в них накопилось воды. Заодно станет понятен состав почвы, советует эксперт. Песчаный участок, скорее всего, будет сухим, а вот глинистый может заливать.

Наконец, если речь идет о приобретении участка в современном коттеджном поселке, то обычно застройщики проводят геодезическую экспертизу. В таком случае лучше всего заранее запросить и изучить соответствующие документы.