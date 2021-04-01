РИАМО - 1 апр. Специалисты соцзащиты посетили семью девочки, которая упала в голодный обморок на уроке в Москве, информация о том, что ребенок страдает недоеданием, неверна. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Ранее в школе на севере города семиклассница потеряла сознание на уроке. Ее положили в больницу.

«Специалисты оперативно посетили семью по месту регистрации и проживания. Признаков неблагополучия там выявлено не было, у девочки есть все необходимое для жизни и воспитания», - сообщает пресс-служба.

Семье все равно предложили социальную помощь и поддержку специалистов, в том числе психологов. Психолог побеседовал с девочкой в больнице в присутствии мамы. Выяснилось, что в семье доверительные отношения и о ребенке в полной мере заботятся.

Ранее семья за помощью не обращалась, сообщений о неблагополучии не поступало. Девочка в семье единственный ребенок. В школе рассказали, что девочка хорошо учится, не пропускает уроки, опрятная и аккуратная. Родители интересуются школьной жизнью ребенка.

Прокуратура сейчас проводит проверку по данному факту.