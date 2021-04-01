РИАМО - 1 апр. Объем промышленного производства в Москве увеличился на 11,3% с января по февраль текущего года по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Наиболее заметно — в 2,5 раза — увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, выпуск лекарственных препаратов увеличился в 2,1 раза. При этом в январе - феврале объем обрабатывающей промышленности вырос на 7,6% по сравнению с этим же периодом в 2020 году.

Кроме того, на 78,4% увеличилось производство в сегменте готовых металлических изделий. Для неметаллической минеральной продукции, в частности, бетона, рост составил 68,2%. Этому способствовали крупные инфраструктурные проекты, которые ведут в городе.

В материале также отмечается, что производство электрического оборудования выросло по объемам на 85,5%.

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