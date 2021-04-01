РИАМО - 1 апр. В Москве и Московской области в четверг температура воздуха поднимется до плюс 8… плюс 13 градусов, возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве днем составит плюс 11…плюс 13 градусов, по области – плюс 8…плюс 13 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 80%.

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