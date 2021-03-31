РИАМО - 31 мар. В Воскресенске на проезжей части возводящего Афанасьевского моста завершили устройство гидроизоляции, для обеспечения защиты конструкций используется современная бесшовная гидроизоляционная мембрана «Элиминатор», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Материал, который используется, имеет высокую прочность и может применяться в условиях низких температур. Срок его эксплуатации достигает 50 лет.

«Реконструкция ведется в графике, параллельно продолжается переустройство инженерных коммуникаций, устройство дорожного полотна, ливневой канализации и перегрузочного ковша для демонтажа старого моста», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что 220 специалистов и 35 единиц техники постоянно задействованы в работе. Открыть движение по мосту планируют в июле — на семь месяцев раньше контрактных сроков. Работы находятся на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

До конца апреля строители планируют начать укладку асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся в рамках реконструкции мостового перехода через Москву-реку на 0,6 км автодороги «Ачкасово – Городище – Глиньково» – улица Гиганта.

Объект реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора. Реконструкция ведется с декабря 2019 года.

Реализация проекта поможет Воскресенску разгрузиться от потока транзитного транспорта. Кроме того, проект позволит обеспечить альтернативный выезд на федеральные дороги А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Транспортная доступность трех крупных микрорайонов Воскресенска с населением свыше 40 тысяч человек тоже улучшится.

Мост возвели в 1961 году. В июле 2018 он был закрыт собственником по причине неудовлетворительного технического состояния.

Согласно поручению губернатора мост приняли на баланс региона, после этого начались проектные работы и реконструкция. Старый мост отремонтировали на время с целью организовать временный подъезд, чтобы автомобилисты не делали перепробег в 11 км.

После того, как мост откроют, водители транспортных средств смогут добираться до Новорязанского шоссе – за 25 минут, а до центра – за 20. Суммарная длина реконструкции дороги составляет около одного км. 248 м. — длина нового мостового перехода. Он разместится на расстоянии 25 метров от имеющего моста, который демонтируют после окончания строительства.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года. Его цель — сделать передвижение по дорогам РФ комфортным и безопасным.