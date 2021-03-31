РИАМО - 31 мар. В Московской области создали более 1,2 тыс классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, классы находятся в 102 школах, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«В Подмосковье – 102 школы, где созданы 1246 специальных коррекционных классов, которые посещают более 13 тыс, почти 14 тыс детей с ограниченными возможностями здоровья. Нас интересует в основном доступность этих учреждений, качество образования для ребёнка, который туда попадает», – сказала Семенова на заседании клуба «10.12» в студии «Радио 1».

Дошкольное и школьное образование в Московской области получают около 30 тыс детей с инвалидностью.

Ежегодно 2 апреля во всем мире отмечается День распространения информации о проблеме аутизма. В преддверии этого дня в доме правительства Подмосковья прошло заседание клуба «10.12», где Семенова вместе с волонтерами, общественниками и экспертами обсудила помощь детям с аутизмом.