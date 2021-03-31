РИАМО - 31 мар. Во II квартале этого года подмосковные депутаты рассмотрят свыше 50 законов, план работы на этот период утвержден, в нем порядка 150 пунктов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В него еще будут внесены изменения, так как впереди важные события – послание президента Федеральному собранию РФ, обращение губернатора области. В соответствии с поставленными там задачами, мы скорректируем и свой план работы», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что финансовые документы будут корректироваться в апреле-мае исходя из экономической ситуации, борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и иными обстоятельствами.

В плане – принятие в трех чтениях закона «О театральной деятельности в Московской области», работа над которым велась с привлечением представителей театрального сообщества. Его могут принять уже в апреле в окончательной редакции.

Законопроект, который станет законом во II квартале, представляет собой снижение налога на имущество ж/д путей и сопутствующих сооружений. Это поспособствует стимулированию развития и обновления инфраструктуры ж/д транспорта.

В апреле Московская областная дума проведет традиционное мероприятие по мониторингу состояния памятников, которые посвящены Победе в ВОВ. Участие в инспекции и уборке памятников, могил Неизвестному солдату примут депутаты при поддержке молодежных и волонтерских организаций. Круглый стол, результатом которого может стать появление новых мер поддержки для молодых ученых Подмосковья, запланирован.

Обсуждения реализации национального проекта «Здравоохранение» в регионе, кампании по вакцинации от Covid-19 состоятся. Развитие системы паллиативной помощи обсудит профильный комитет.

На текущий момент в планах делегации Мособлдумы визиты в Ленинградскую область, Республику Крым, Краснодарский край. Депутатов Тульской области, Крыма и Краснодарского края планируют принять в стенах регионального парламента.

Депутаты были приглашены на VIII Форум регионов России и Беларуси. Видеоконференции по обмену опытом запланированы с Китайской Народной Республикой и Финляндской Республикой.