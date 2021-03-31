РИАМО - 31 мар. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны восстановить показатели рынка труда до уровня двухлетней давности, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы с правительством это постоянно обсуждаем», — сказал Путин.

Он отметил, что предпринимателям, которые трудоустроят оставшихся без работы в прошлом году граждан, следует оказать поддержку.

Ранее Путин на заседании совета по межнациональным отношениям заявил, что для РФ крайне важно укрепление общероссийской гражданской идентичности. Он отметил, что в некоторых странах для обострения обстановки используются национальная и религиозная нетерпимость. Однако в России такие провокации не допустят.