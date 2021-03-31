РИАМО - 31 мар. Министр культуры Московской области Елена Харламова и директор департамента культуры министерства обороны РФ Артем Горный подпишут соглашение о расширении связей в сфере культуры и патриотического воспитания молодежи и популяризации подмосковной и армейской культуры, подписание состоится 1 апреля в доме подмосковного правительства, сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

На текущий момент в Подмосковье располагается 13 военных музеев, среди которых по пять федеральных и муниципальных, два - региональных, один – частный. Руководители военных музеев собрались впервые в декабре прошлого года в Государственном музее «Зоя» в Петрищево. Они обсудили сотрудничество в год 80-летия Битвы под Москвой.

В Волоколамске проводится военно-патриотический кинофестиваль, в каждом учреждении культуры проходят акции, выставки и концерты. Они посвящены памятным датам военно-морского флота и российской армии.

Концертные организации Подмосковья становятся частыми гостями войсковых частей и Международного военно-технического форуме «Армия», а также принимают участие в культурной программе для участников парада на Красной площади.

Соглашение ведомств нацелено на популяризацию военно-патриотических и культурно-исторических ценностей, содействия реализации совместных творческих проектов, развитию самодеятельного и народного творчества, обеспечение участия профессиональных коллективов и исполнителей, обучающихся в образовательных учреждений сферы культуры, участников самодеятельных творческих коллективов в фестивалях и конкурсах, которые проводят стороны соглашения.