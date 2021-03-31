РИАМО - 31 мар. Специалисты муниципального земельного контроля осмотрели более 32 тыс. земельных участков в Подмосковье с начала 2021 года, они выявили 48,8 тыс. объектов недвижимости, легальность которых предстоит проверить, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Если не зарегистрировать объекты недвижимости на своих участках, то постройки могут снести.

«Задача муниципальных инспекторов и рабочих групп администраций - помочь правообладателям предотвратить возможные негативные последствия, проинформировать их о рисках и разъяснить, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию», - сказал заместитель председателя правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Земельные инспекторы осматривают те участки, на которых с середины января с помощью аэрофотосъемки нашли незарегистрированные объекты. После осмотра собственникам направляют уведомления о необходимости регистрации построек с памяткой о прохождении процедуры. Это нужно, потому что многие дачники не знают, как правильно и какие именно объекты нужно регистрировать.

По словам Натальи Адигамовой, больше всего участков осмотрели в Рузском округе – 1673 штуки, в Одинцовском округе - 1414 земельных участков, в городском округе Клин - 1366 участков, в Мытищах -1331 участок, в Дмитровском – 1283 участка, в Солнечногорске – 1202 участка, в Можайском – 1171 участок, в Пушкинском – 1107 участков, в Орехово-Зуевском – 1056 участков. В каждом округе на осмотренных землях находятся 1600-2500 незаконных построек.

Упрощенная процедура регистрации недвижимости на землях СНТ, ИЖС и ЛПХ будет проходить до 1 марта 2026 года.