РИАМО - 31 мар. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая является наставником конкурса «Лидеры России», отметила, что этот проект является одним из самых эффективных в сфере кадров за последние годы, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

«Это один из самых эффективных кадровых проектов, реализованных в России за последние годы. За три сезона почти 700 тысяч молодых людей приняли участие в этом конкурсе. Причем успешно прошли его целый ряд участников конкурса, заняли ответственные посты в бизнес-компаниях, стали губернаторами, мэрами, заместителями министров», – отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что аналогов конкурсу нет во всем мире. Он представляет собой скоростной социальный лифт, который поднимает участников конкурса независимо от того, на каком расстоянии они находятся от Москвы.

«В этом году появилось новое направление для студентов, появился международный трек для наших зарубежных соотечественников. Интерес к конкурсу по-прежнему сохраняется очень большой. Поэтому Совет Федерации всячески поддерживает этот конкурс», - сказала Матвиенко.

В среду стартовала регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Победители смогут получить в наставники одного из 100 ведущих управленцев страны.