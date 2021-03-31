РИАМО - 31 мар. В Подмосковье на региональном портале госуслуг улучшили сервис по экспертизе проектной документации объектов строительства, в прошлом году область стала лидером по масштабам строительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявитель теперь может получить заключение о внесении изменений в проект, а также проверить сметную документацию в рамках экспертизы.

Для поддержания темпов в строительной сфере постоянно улучшаются госуслуги, они переводятся в электронный вид. Так, 24 из 29 услуг по стройке уже доступны в цифровом виде.

В текущем году была улучшена одна из самых востребованных услуг. За экспертизой проектной документации в прошлом году обратились 5,5 тысячи раз. В рамках услуги можно оформить заявку еще на экспертное сопровождение и проверку смет.

Экспертное сопровождение позволяет не обращаться за новым заключением госэкспертизы в случае изменений в проектной документации. Достаточно будет обращения за заключением по оценке изменений, которые внесли в проект. Документ можно получить в сокращенный срок. Услуга проверки сметной документации поможет избежать перерасходов при строительстве.

Сервис доступен на портале госуслуг Подмосковья по ссылке, в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». В меню нужно выбрать «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий». После заполнить заявление, а именно подтвердить согласие на обработку данных, внести сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике, исполнителе работ и объекте капитального строительства.

Также необходимо выбрать нужные опции при проведении экспертизы и указать основные технико-экономические показатели.

Сервисом могут воспользоваться ИП, физические и юрлица. Услуга предоставляется платно. Срок оказания составляет от 35 рабочих дней.

В регионе в электронном виде можно получить 202 госуслуги. В прошлом году на портале госуслуг Подмосковья оказали 4,3 миллиона услуг.