РИАМО - 31 мар. В среду началась регистрация на флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России», сообщает пресс-служба организации.
Старт нового конкурса поддержал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей» 26 марта.
Он подчеркнул, участники конкурса получат шанс познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами страны.
Участников ждут на выбор 8 тематических треков. При этом конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.
В свою очередь гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих самой структурой. Так в этом году упор будет на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, которые знают тонкости своей сферы деятельности.
«За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нём из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек», - сказал Комиссаров.
Он также отметил, что показателем востребованности участников конкурса являются назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день таковых более 270.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии