РИАМО - 31 мар. В среду началась регистрация на флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России», сообщает пресс-служба организации.

Старт нового конкурса поддержал президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей» 26 марта.

«В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но всё равно получит уникальный опыт, новые знания, проверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко.

Он подчеркнул, участники конкурса получат шанс познакомиться с самыми лучшими и перспективными управленцами страны.

Участников ждут на выбор 8 тематических треков. При этом конкурсный отбор будет основываться на оценке управленческих способностей в конкретной отрасли.

В свою очередь гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров отметил, что новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих самой структурой. Так в этом году упор будет на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, которые знают тонкости своей сферы деятельности.

«За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нём из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями — 313 человек», - сказал Комиссаров.

Он также отметил, что показателем востребованности участников конкурса являются назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день таковых более 270.