РИАМО - 31 мар. Возрастной ценз московской выставки «Мир тела» повысили, теперь посмотреть экспозицию смогут лишь совершеннолетние посетители, детей пускают в сопровождении взрослых, сообщает «Интерфакс».

В первую неделю с момента открытия экспозиции Body Worlds на ВДНХ ее посетили свыше 11 тыс. человек. Большинство гостей оставили положительные отзывы.

«В связи с большим общественным резонансом, вызванным посещением детьми анатомической научно-познавательной экспозиции «Body Worlds / Мир Тела», организаторами выставки принято решение об изменении рекомендуемого возраста для посещения выставки на «18+», - говорится в сообщении.

Несовершеннолетних посетителей с 9 апреля будут пускать на выставку только в сопровождении их законных представителей и только с 12 лет.

Аккредитованные эксперты Роскомнадзора провели экспертизу материалов выставки. По итогам проверки они пришли к выводу, что они «содержат научную информацию».

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