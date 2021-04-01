РИАМО - 1 апр. Федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию вступил в силу в четверг, документ был подписан в конце прошлого года президентом России Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

Теперь на российских прилавках установят единую цену, ниже которой будет запрещено торговать сигаретами. Между тем, этот показатель каждый год будут индексировать.

«Принятие документа позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения», - говорится в сообщении.

Кроме того, авторы закона уверены, что нововведение позволит предотвратить насыщение российского рынка табачной продукции некачественными табачными изделиями.

Единая цена будет выступать своего рода индикатором качественного продукта, считают авторы инициативы. Как рассказал руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский, контрафакт стоит сейчас примерно 40-60 рублей при средневзвешенной цене легальной пачки в 120 рублей.​

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