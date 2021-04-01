РИАМО - 1 апр. В четверг в России стартовал эксперимент по маркировке пива, он продлится до конца августа следующего года, постановление об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Также эксперимент касается напитков, изготавливаемых на основе пива и некоторых видов слабоалкогольных напитков.

Контролировать проведение эксперимента поручено специалистам Минпромторга, Минфина, Минцифры, ФНС, ФТС, Росалкогольрегулирования, Роспотребнадзора, Росаккредитации и ФСБ.

Участвовать в этом эксперименте будут добровольно производители, импортеры-продавцы и организации. Все они должны определиться с перечнем товаров, а также протестировать возможности цифровых систем учета и маркировки.

С 1 июля 2020 года в России действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек, с 1 ноября - шин и автопокрышек, с 1 января 2021 года - товаров легкой промышленности.

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