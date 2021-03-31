РИАМО - 31 мар. В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Электростали 3 апреля стартует федеральный проект «Сыграй в команде «Наши» с космонавтами» - первый товарищеский матч между хоккейной командой (ХК) «Наши» и ХК «Газпром трансгаз Москва», сообщает пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Москва».

Проект посвящен 60-летию первого полета человека в космос и 75-летию хоккея в России. ХК «Наши», состоящая из космонавтов 1-го отряда. Она появилась в Звездном городке в 60-е, капитаном команды был сам Юрий Гагарин.

Проект направлен на формирование интереса детей к истории космонавтики и знакомство с первыми космонавтами, развитие творческих и спортивных способностей детей, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Проект направлен на формирование интереса детей к истории космонавтики и знакомство с первыми космонавтами, развитие творческих и спортивных способностей детей, патриотическое воспитание подрастающего поколения», - говорится в сообщении.

В рамках вышеуказанного проекта юные хоккеисты из спортивных школ со всей России смогут выйти на лед вместе с российскими космонавтами и из уст покорителей космоса услышать о героической профессии «космонавт», о величайших космических достижениях нашей страны, о первом космонавте планеты Юрии Гагарине.

На мероприятии 3 апреля космонавты команды «Наши» пообщаются с юными спортсменами. Также они проведут конкурсы и автограф-сессии для юных спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Электростали. Вход на матч свободный.

ООО «Газпром трансгаз Москва» является партнером проекта в регионах Центрального федерального округа. В 2021 предприятие также отмечает масштабный юбилей – 75-летие ввода в эксплуатацию первого отечественного магистрального газопровода «Саратов - Москва», ставшего основой газовой промышленности страны.

С 2020 года хоккейный клуб «НАШИ» выступает при поддержке фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос – это мы», представляя исторически значимую для пилотируемой космонавтики точку страны - Звездный городок.