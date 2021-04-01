РИАМО - 1 апр. Запрет на продажу смартфонов, планшетов, компьютеров и других гаджетов без установки российского программного обеспечения начал действовать в России, сообщает «Российская газета».

За невыполнение этого требования законом предусмотрены штрафы. Их начнут внедрять с 1 июля. Так, должностных лиц могут оштрафовать от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица от 50 до 200 тыс. рублей.

Между тем, закон должен был вступить в силу еще в начале текущего года. Однако разработчикам дали время, чтобы успеть реализовать новые требования по продаже гаджетов.

Для каждой техники Минцифры определило свои приложения для предустановки. Этот список будет обновляться ежегодно.

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